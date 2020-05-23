Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
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Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek

Partiler arasında geleneksel olan bayramlaşma programları koronavirüs nedeniyle bu yıl video konferans yöntemiyle yapılacak. MHP; HDP, İYİ Parti, DEVA ve Gelecek Partisi ile bayramlaşmayacak. AK Parti ise HDP, DEVA ve Gelecek Partisi ile görüşmeyecek.

23.05.2020 07:56 | Son Güncelleme: 23.05.2020 08:00

Koronavirüs salgını siyasi partilerin bayramın ikinci günü yaptıkları bayramlaşma ziyaretlerinin formatını da değiştirdi.

Partiler her zaman olduğu gibi bayramlaşma programları için heyetler oluşturdu. Bu heyetler belirlenen saatlerde video konferans için bilgisayar başında olacak.

AK PARTİ'NİN BAYRAMLAŞACAĞI PARTİLER

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramının ikinci günü olan 25 Mayıs Pazartesi günü, ilk olarak saat 09.30'da CHP heyeti ile video konferans görüşmesi yapılacak.

CHP'nin ardından sırasıyla MHP, Hür Dava Partisi, Saadet Partisi, BBP, DSP, Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi temsilcileri ile video konferans görüşmesi ile bayramlaşılacak. AK Parti HDP, DEVA ve Gelecek Partisi ile bayramlaşmayacak.

Video konferans görüşmeleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Jülide Sarıeroğlu, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayşegül Eren Özdemir, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Osman Ağzıkara'dan oluşan heyet tarafından gerçekleştirilecek.

MHP'NİN BAYRAMLAŞACAĞI PARTİLER

MHP Genel Merkezi'nin programına göre MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığında 3 kişilik heyet sırasıyla DSP, AK Parti, BBP, ANAP, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve CHP heyetleriyle video konferans ile bayramlaşacak. Görüşmeler 15'er dakika olacak. MHP'nin programına göre HDP, İYİ Parti, DEVA ve Gelecek Partisi ile bayramlaşma olmayacak.

CHP'NİN BAYRAMLAŞMA PROGRAMI

CHP de DEVA ve Gelecek Partisi'nin de içinde yer aldığı 12 parti ile bayramlaşma için taslak programını hazırladı. Buna göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu başkanlığında bir heyet sırasıyla AK Parti, DSP, Vatan Partisi, HDP, İYİ Parti, Demokrat Parti, BBP, DEVA Partisi, Saadet Patisi, ANAP, MHP ve Gelecek Partisi heyetleriyle video konferans yoluyla bayramlaşacak.

Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek

Politika Manşet

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