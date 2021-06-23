Partide üçlü ilişkiye giren sevgilisini terk etti!
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Partide üçlü ilişkiye giren sevgilisini terk etti!

Partide üçlü ilişkiye giren sevgilisini terk etti!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Daha önce de adları skandallara karışan Khloe Kardashian ve sevgilisi Tristan Thompson yine ayrıldı. NBA'de top koşturan basketbolcu bu sefer katıldığı bir ev partisinde sevgilisi Khloe Kardashian'ı aldattı. İşte dış basında büyük yankı uyandıran gelişmenin perde arkası...

Khloe Kardashian'ın sevgilisi Tristan Thompson'ın katıldığı bir ev partisinde üç kadınla yatak odasına girdiğini ve yarım saat sonra üstü başı dağınık bir şekilde odadan çıktığı iddia edildi. Amerika basını iddiadan birkaç saat sonra çiftin ayrıldığını duyurdu.

Kardashian ailesinin aşktan yana yüzü bir türlü gülmeyen ismi Khloe Kardashian, yine aldatıldı.

BU KEZ AFFETMEDİ

34 yaşındaki Khloe Kardashian, kendisini ikinci kez aldatan çocuğunun babası Tristan Thompson'ı bu kez affetmedi.

NBA'de oynayan basketbolcu Tristan Thompson ve Khloe Kardashian arasında daha önce de aldatma yüzünden sorunlar çıktı.

Ayrılık haberleri ile ilgili olarak magazin sitesi Page Six, çiftin Tristan'ın üç kadınla yatak odasında yarım saat geçirmesinden haftalar önce ayrıldıklarını iddia etti.

"ELBİSESİ BURUŞUK, SAÇLARI DAĞINIKTI"

Tristan'ın üç kadınla yatak odasına girdiği partiye katılan bir kişi, Trista'nın parti sırasında gömleğinin ütülü saçlarının düzgün olduğunu fakat üç kadınla odaya girip çıktıktan sonra, elbisesinin buruştuğunu, saçlarının ise dağınık olduğunu söyledi.

BARIŞMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Olaylı partinin bardağı taşıran son damla olduğunu yazan Amerikan basını, bu olay sonrasında Khloe Kardashian'ın bu ilişkiyi tekrar barışmamak üzere noktaladığını yazdı.

Partide üçlü ilişkiye giren sevgilisini terk etti!
Partide üçlü ilişkiye giren sevgilisini terk etti!
Partide üçlü ilişkiye giren sevgilisini terk etti!
Partide üçlü ilişkiye giren sevgilisini terk etti!
Partide üçlü ilişkiye giren sevgilisini terk etti!

Kaynak: Snob Magazin

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