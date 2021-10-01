Partide sahte dolarlar havada uçuştu

İşletmeci Adnan Çam, Pablo Escobar kostümü giyerken eski futbolcu Volkan Demirel ve Belçika güzeli eşi Zeynep Demirel'de bu konsepte uyarak Kolombiya'lı gibi giyindi.

DOSTLAR BU PARTİDE BULUŞTU

Partiye Fenerbahçe'li basketbolcu Melih Mahmutoğlu ile eşi Duygu Çakıroğlu da katıldı. Bir diğer Fenerbahçe'li Ahmet Düvelioğlu ve oyuncu Ceyhun Yılmaz'da gecedeki yerini alırken Adnan Çam'ı aynı zamanda bir çok dostu da yalnız bırakmadı.

Pablo Escobar'ın resimlerinin olduğu bir pastayı üfleyen Çam, geceye etrafa saçtığı sahte milyon dolarlar ile damga vurdu.