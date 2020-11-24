Parmesanlı Trüflü Tagliani nasıl yapılır? 24 Kasım MasterChef yemekleri! Parmesanlı trüflü tagliani tarifi, malzemeleri nelerdir?
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Parmesanlı Trüflü Tagliani nasıl yapılır? 24 Kasım MasterChef yemekleri! Parmesanlı trüflü tagliani tarifi, malzemeleri nelerdir?

24.11.2020 21:25 | Son Güncelleme: 24.11.2020 21:29
Parmesanlı Trüflü Tagliani nasıl yapılır? 24 Kasım MasterChef yemekleri! Parmesanlı trüflü tagliani tarifi, malzemeleri nelerdir?

Masterchef ödül oyununda bu hafta makarna günü ve pek çok makarna ile geniş bir mönü sunuldu. Parmesanlı Trüflü Tagliani nasıl yapılır? 24 Kasım MasterChef yemekleri! Parmesanlı trüflü tagliani tarifi, malzemeleri nelerdir? Farklı makarna tarifleri nelerdir?

MasterChef 2020'de mücadelenin zirveye çıktığı bir ödül oyunu daha geride kalırken yarışmanın sıkı takipçileri bu akşam MasterChef 2020'de yapılan Parmesanlı Trüflü Tagliani'nin nasıl yapıldığını sorgulamaya başladı. Parmesanlı Trüflü Tagliani tarifini, malzemelerini, püf noktalarını sizler için derledik! Parmesanlı Trüflü Tagliani sizlerle…

PARMESANLI TRÜFLÜ TAGLİANİMALZEMELERİ

500 Gr. Taze Tagliatelle Makarna

200 Ml Krema

100 Ml Süt

1 Tatlı Kaşığı Beyaz Trüf Mantarı Ezmesi/1 Çorba Kaşığı Beyaz Trüf Mantarlı Zeytinyağı,

1 Çorba Kaşığı Tereyağı

3 Diş Sarımsak (kıyılmış)

200 Gr Tavuk Göğüs Eti (ince jülyen doğranmış)

75 Gr Parmesan Peyniri (rendelenmiş)

2 Çorba Kaşığı Taze Tarhun Otu - (Kuru tarhun otu kullanmak isterseniz en fazla 1 tatlı kaşığı yeterli)

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PARMESANLI TRÜFLÜ TAGLİANİ NASIL YAPILIR?

Makarnayı haşlayın. Taze makarna 6 dakikada pişiyor. Sosun hazırlanması da yaklaşık bu kadar sürüyor. Makarnayı haşlarken hemen sosu hazırlamaya başlamalısınız.

Küçük bir tavaya tereyağı, trüf yağı veya ezmesini, sarımsak ve tavukları koyarak birkaç dakika pişirin. Krema ve sütü ekleyin. Krema kaynadığında altını kısın ve parmesanı ekleyin. Tahta bir kaşıkla hafif karıştırarak peyniri eritin. Peynir eridiğinde sosun altını kapatın, makarnayı süzdürün. Makarnayı tencereye alın, üzerine sosu ve tarhun otunu dökerek karıştırın, bekletmeden hemen servis yapın.

Not: Kuru tarhun otu kullanırsanız parmesan peynirini koyduğunuzda tarhun otunu da sosa ekleyip birkaç dakika sosla birlikte pişirebilirsiniz.

Afiyet olsun…

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