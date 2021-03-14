Psikolojik sorunları olan 17 yaşındaki gence yardıma giden acil tıp teknisyeni az daha parmaklarından oluyordu

Samsun'da kendine zarar veren 17 yaşındaki gencin evine giden acil tıp teknisyeni, gencin saldırısına uğradı. Genç, teknisyene önce fiziki ve sözlü şiddet gösterip, ardında da teknisyenin parmaklarını ısırdı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç kadın, "Parmağımdan olabilirdim, ucuz atlattım. Bir süre ısırıp bırakmadı, zor ayırdı. Gerekli cezayı almasını istiyorum" dedi.

11 Mart'ta İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İl Sağlık Müdürlüğü 112 Ambulans Servisi 6 No'lu İstasyon'da görevli sağlık ekipleri, bir kişinin kendisine zarar verdiği ihbarı üzerine adrese gitti. Ekiplerin müdahale ettiği K.A.K., Acil Tıp Teknisyeni Büşranur Keskin'e fiziki ve sözlü saldırıda bulunarak, genç kadının parmaklarını ısırdı. Yaralanan Keskin, meslektaşlarının ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. K.A.K hakkında adli işlem başlatıldı.

"TELAFİSİ ASLA OLMAYACAK"

İhbar üzerine ekip arkadaşlarıyla gittiği evde, kendisine zarar verdiği öne sürülen K.A.K.'nin (17) saldırıp parmaklarını ısırdığı Acil Tıp Teknisyeni Büşranur Keskin (28), yaşananları anlattı. Keskin, 'Ben ucuz atlattım, parmağımdan olabilirdim. Telafisi asla olmayacak ve gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum" dedi.

"PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR"

7 gün iş göremez raporu alan Acil Tıp Teknisyeni Büşranur Keskin, yaşananları anlattı. Saldırıyı ucuz atlattığını söyleyen Keskin, "Kendine zarar veren bir şahıs anonsu sonunda olay yerine gittik. Komşuları ve polis oradaydı. Sedyeye aldığımız anda birden elimi ısırdı. Bir süre bırakmadı. Polis ve ekip arkadaşlarım yardımcı olmaya çalıştı ama olmadı. Sonra aynı ambulansla hastaneye gittik. Ben daha sonra kendi tedavimle ilgilendim. Gerekli cezayı almasını umut ediyorum. Şahıs psikolojik sorunları olan biri. Bunun önüne geçilmesi lazım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı