Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkarttı
Kahta ilçesinde bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kahta ilçesinde bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Girne Mahallesi'nde yaşayan Murat Öztürk (16), parmağına taktığı yüzüğü bütün uğraşlarına rağmen çıkaramayınca Kahta Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Hastanede müdahale edilen Öztürk, parmağına sıkışan yüzük çıkarılamayınca itfaiyeye yönlendirildi.
İtfaiye ekipleri, gencin parmağındaki yüzüğü, altına çay kaşığı yerleştirip deriden uzaklaştırdıktan sonra elektrikli testereyle keserek çıkarttı.