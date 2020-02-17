Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkarttı
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Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkarttı

Kahta ilçesinde bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

17.02.2020 15:47 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:48
Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkarttı

ilçesinde bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, ekiplerince çıkarıldı.

Mahallesi'nde yaşayan Murat Öztürk (16), parmağına taktığı yüzüğü bütün uğraşlarına rağmen çıkaramayınca 'ne başvurdu.

Hastanede müdahale edilen Öztürk, parmağına sıkışan yüzük çıkarılamayınca itfaiyeye yönlendirildi.

ekipleri, gencin parmağındaki yüzüğü, altına çay kaşığı yerleştirip deriden uzaklaştırdıktan sonra elektrikli testereyle keserek çıkarttı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkarttı
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