Parmağı kırılan Petar Skuletic ameliyat oldu
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Parmağı kırılan Petar Skuletic ameliyat oldu

Antalyaspor maçında parmağı kırılan Sivasspor'un yeni transferi Petar Skuletic, ameliyat oldu.

08.02.2020 18:25 | Son Güncelleme: 08.02.2020 18:25
Parmağı kırılan Petar Skuletic ameliyat oldu

Antalyaspor maçında parmağı kırılan Sivasspor'un yeni transferi , ameliyat oldu.

Ziraat Çeyrek Final müsabakası sırasında elinden sakatlanan Lider Sivasspor'un yeni transferi Petar Skuletic, özel bir hastanede ameliyat oldu. Başarılı geçen operasyon sonrası futbolcunun 1 hafta sonunda salonda kontrollü kuvvet çalışmalarına, 1 hafta sonunda da koşulara başlaması öngörülüyor.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İHA
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