Parlamenter nasıl yazılır? TDK'ya göre parlamenter mi, parlementer mi? Parlamenter ne demek?

28.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:48

Parlamenter kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Parlementer TDK'ya göre nasıl yazılır? Peki, parlamenter nasıl yazılır? Parlamenter mi, parlementer mi? TDK'ya göre parlamenter kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

PARLAMENTER NASIL YAZILIR? PARLAMENTER Mİ, PARLEMENTER Mİ?

Parlementer: Yanlış

Parlamenter: Doğru

TDK'YA GÖRE PARLAMENTER NE DEMEK?

Parlamenter:

(l ince okunur), Fransızca parlementaire

1. isim Milletvekili.

2. sıfat Parlamentoya dayanan, parlamento ile ilgili:

Parlamenter düzen.