Parkta sigara istediği Çinli'den "Kullanmıyorum" cevabı alınca gözü döndü - Haberler
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Parkta sigara istediği Çinli'den "Kullanmıyorum" cevabı alınca gözü döndü

Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Güncel

Burdur'da mermer işiyle uğraşan Çinli Wei Liu, parkta yürüdüğü sırada kendisinden sigara isteyen bir şahsın talebini "Kullanmıyorum" diyerek geri çevirdi. Bu cevaba sinirlenen genç, talihsiz adamı karnından bıçakladı.

BURDUR (DHA) - Burdur'da mermer işiyle uğraşan Çinli Wei Liu (49), parkta yürüyüş yaptığı sırada Mert A. (22) isimli şahıs yanına yaklaşarak sigara istedi. Sigara içmediğini söyleyen Liu, gencin saldırısı sonucu yaralandı.

"SİGARA İÇMİYORUM"

Güzelleştirme Parkı'nda dün akşam Mert A., iddiaya göre, yürüyüş yapan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Wei Liu'dan sigara istedi. Burdur'da mermer işiyle uğraşan Wei Liu ise "Sigara içmiyorum" dedi. Bunun üzerine Mert A., Wei Liu'yu bıçakla karın boşluğundan yaraladı. Wei Liu, çevredekilerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Hastanede ameliyat olan ve yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Wei Liu'nun, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis, Mert A.'yı olaydan hemen sonra yakalayıp gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadesi alınan Mert A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Parkta sigara istediği Çinli'den 'Kullanmıyorum' cevabı alınca gözü döndü

Parkta sigara istediği Çinli'den 'Kullanmıyorum' cevabı alınca gözü döndü

Parkta sigara istediği Çinli'den Kullanmıyorum cevabı alınca gözü döndü

Parkta sigara istediği Çinli'den Kullanmıyorum cevabı alınca gözü döndü

Parkta sigara istediği Çinli'den Kullanmıyorum cevabı alınca gözü döndü

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Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Son Dakika Haberleri

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