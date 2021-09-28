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Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi

ABD'nin Teksas eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Parkta su sıçrama tahtasında oynayan çocuk, burnundan girip beynine kadar ulaşan amip nedeniyle hayatını kaybetti. Aile ve bölge halkı, yetkilileri "Yeteri kadar iyi önlem almamak" ile suçluyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde daha önce de birçok çocuğun ölümüne neden olan beyin yiyen amip, yeniden hortladı. Teksas'taki Arlington'daki Don Misenhimer Park'ına sürekli ailesiyle giden çocuk, su sıçrama tahtasında oynadığı sırada burnundan giren ve beynini kemirmeye başlayan amip nedeniyle hayatını kaybetti.

İŞÇİLER DENETİM YAPMIYOR İDDİASI

Çocuğun vefatının ardından bölgede de yeni bir tartışma patlak verdi. Bölge sakinleri, içme ve kullanma sularının işçiler tarafından yeteri kadar denetlenmediğini ve ortaya çıkan durumun sürpriz olmadığını dile getirdiler.

YETKİLİLER DE KABUL ETTİ

Bölge halkının iddialarını yetkililer de kabul etti. Olayla ilgili yayınlanan raporda, su denetimlerinde boşluklar olduğu ve denetim yapılması gereken bazı günlerin boş geçildiği bilgisine yer verildi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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