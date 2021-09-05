Parkta bank üzerinde ölen babaya son bakış
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Parkta bank üzerinde ölen babaya son bakış

Parkta bank üzerinde ölen babaya son bakış
Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel

ANTALYA'da 10 yıldır sokakta yaşayan Muharrem Demir (69), parkta yattığı bankta hayatını kaybetti.

ANTALYA'da 10 yıldır sokakta yaşayan Muharrem Demir (69), parkta yattığı bankta hayatını kaybetti. Demir'in oğlu Necati Demir'in babasına son kez bakışı yürek burktu.

Olay, Muratpaşa İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 620 sokak üzerinde bulunan parkta, öğle saatlerinde meydana geldi. Parkın yanında bulunan kapalı otoparkın özel güvenlik görevlisi, bank üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Seslendiği kişiden yanıt alamayan görevli, durumu 112'ye bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık çalışanları tarafından yapılan incelemede, bankta yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, ölen kişinin, 10 yıldır sokakta yaşayan Muharrem Demir olduğu öğrenildi. Polisin haber vermesi üzerine oğlu Necati Demir de olay yerine geldi. Necati Demir, bank üzerinde cansız yatan ve üzeri örtülen babasına uzun uzun baktı. Zaman zaman gözyaşlarını tutmayan Demir'in bu hali yürek burktu. Demir'i, arkadaşları ve mahalle sakinleri teselli etmeye çalıştı.

Muharrem Demir'in, oğlunun tüm ısrarlarına rağmen evinde kalmadığı öne sürüldü. Polis ekipleri Demir'in ölümü ile ilgili inceleme başlattı. Ceset polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Parkta bank üzerinde ölen babaya son bakış
Parkta bank üzerinde ölen babaya son bakış
Parkta bank üzerinde ölen babaya son bakış
Parkta bank üzerinde ölen babaya son bakış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin

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