Parker filmi konusu nedir? Parker oyuncuları ve Parker özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Parker filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Parker konusu, özeti ve Parker oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Parker filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Parker filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Parker filmini izleyecek olanların merak ettiği Parker konusu nedir, Parker oyuncuları kimler ve Parker özeti gibi konuları inceliyoruz.

PARKER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Parker, imkânsız gibi görünen soygunları gerçekleştirme konusunda uzmandır. Büyük soyguna katılmayı reddedince soyguncular Parker'a cephe alırlar ve onu ıssız bir yolun ortasında bırakırlar. Çeteden intikam almaya and içen ve Palm Beach'e gelen Parker yeni tanıştığı Leslie'nin yardımıyla çetenin son soygunundan haberdar olur ve ganimetlere el koymak için plân yapar.

PARKER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Taylor Hackford

Oyuncular: Jason Statham, Jennifer Lopez, Sala Baker, Nick Nolte, Bobby Cannavale

Tür: Suç, Gerilim

Yapım Yılı: 2013 (118 dk)

Vizyon Tarihi: 25 Ocak 2013 Cuma

Senaryo: John J. McLaughlin, Donald E. Westlake