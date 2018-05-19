Park Yeri Nedeniyle Tartıştığı Adamı Defalarca Bıçaklayan Değnekçi Yakalandı

Beykoz'da park yeri nedeniyle tartıştığı bir kişiyi defalarca bıçaklayan, yaralıyı kaçtığı döviz bürosunda da bıçaklamaya devam eden değnekçi, 17 gün sonra yakalanarak tutuklandı.

TUTUKLANMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Beykoz İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan ve işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevkedilen şüpheli M.A.S. soruşturma savcısına çıkarıldı.

Beykoz Cumhuriyet Savcısı ifadesini aldığı şüpheli M.A.S'yi, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

TOPLUMSAL İNFİAL NEDENİYLE TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Beykoz Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli M.A.S'nin üzerine atılı kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin olması, yakalamalı olarak ele geçirilmesi ve gerçekleştirdiği eylemin işleniş tarzı ile toplumda oluşan infial nedeniyle tutuklanmasına karar verdi.

ACIMASIZCA DEFALARCA BIÇAKLAMIŞTI

Bir süre önce yaralama suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden çıktığı öğrenilen M.A.S. Beykoz'da arabasını çalıştırmaya yardım ettiği ve önceden tanıştıkları belirlenen L.H.A.'yı bıçakla yaralamış, ardından kaçmıştı.

PARK YERİ YÜZÜNDEN KAVGA ÇIKTI

Ağır yaralanan L.H.A. emniyette verdiği ifadesinde, simitçi M.A.S.'yi 2 yıldır tanıdığını ve olayın meydana geldiği gün otomobilini çalıştıramadığı için aracın önündeki blokları çektiği sırada zanlının yanına gelerek blokları çekmemesini, aracını başka bir yerden çıkarmasını istediğini anlatmıştı.

OTOMOBİLİN ANAHTARINI ALIP ARAÇTAN İNDİRDİ

M.A.S'nin otomobilin kapısını açarak içeri girdiğini ve kendisine hakaret ettiğini belirten L.H.A. ardından şüphelinin otomobilin anahtarını alarak araçtan indiğini ve bir süre sonra elinde bıçakla gelerek kendisine saldırdığını kaydetmişti.