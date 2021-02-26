Park halindeki TIR, alev alev yandı
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Park halindeki TIR, alev alev yandı

26.02.2021 12:16 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:19
Park halindeki TIR, alev alev yandı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, park halindeki TIR'da çıkan yangın, kabin bölümünü sardı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, park halindeki TIR'da çıkan yangın, kabin bölümünü sardı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, kabin tamamen yandı. 

İlker Say'ın Şinasi Mahallesi'ndeki evinin önüne park ettiği 70 BJ 208 plakalı TIR'da, saat 04.00 sıralarında yangın başladı. Hızla yükselen alevler, TIR'ın kabin bölümünü sardı. Yangını fark eden çevredekiler, hemen itfaiyeye haber verdi. Alevler, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. TIR'ın kabin bölümü, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 


Park halindeki TIR, alev alev yandı
Park halindeki TIR, alev alev yandı
Park halindeki TIR, alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA

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