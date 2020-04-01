Park halindeki otomobillere zarar verip kaçtılar
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Şirintepe, Eskişehir, 3. Sayfa

Park halindeki otomobillere zarar verip kaçtılar

Eskişehir'de sokak üzerinde park halinde bulunan 4 otomobile, kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildi.

01.04.2020 11:59 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:59
Park halindeki otomobillere zarar verip kaçtılar

Eskişehir'de sokak üzerinde park halinde bulunan 4 otomobile, kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildi.

Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 21.00 sıralarında Şirintepe Mahallesi Yılmazalp sokakta yaşandı. Edinilen bilgilere göre sokakta park halinde olan 4 otomobile kimliği belirsiz 4 kişi tarafından zarar verildi. Civarda oturan vatandaşların şahısları görüp bağırmaları üzerine şahıslar olay yerinden koşarak uzaklaştı. Öte yandan şahısların alkollü oldukları tahmin ediliyor.

Araçlarda çizik ve kırık sonucu maddi hasarlar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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