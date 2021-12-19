ÜNYE, ORDU (İHA) - Park halindeki araca otomobil çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde bir otomobilin park halindeki otomobile çarptığı kazada sürücünün yanındaki kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye'den Samsun istikametine seyir halinde olan N.Yidaresindeki 52 HH 664 plakalı otomobil sağ şeritte park halinde bulunan 52 LF 848 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücünün yanında bulunan Ayfer Tunç ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ve sağlık ekipleri ağır yaralı bayanı otomobilden çıkardı. Yaralı, Ünye'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.