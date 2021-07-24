Park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
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Park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Kulu ilçesinde bahçede park halinde bulunan otomobil, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Konya'nın Kulu ilçesinde bahçede park halinde bulunan otomobil, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 02.30 sıralarında ilçeye bağlı Canımana Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, İsa Karakaş'a ait bahçenin içerisinde park halinde olan 06 EA 779 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilin yandığını gören komşuların haber vermesi üzerine araç sahibi yangına müdahale etmek istedi, ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürdü. Otomobil yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. - KONYA

Park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
Park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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