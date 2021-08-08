Park halindeki otomobil alev aldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde park halinde bulunan otomobil alev aldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde park halinde bulunan otomobil alev aldı. Yanan araç vatandaşların çabasıyla büyümeden söndürüldü.

Olay, Namık Kemal Mahallesi Cihan Sokak'ta meydana geldi. Tofaş marka otomobil park halindeyken yanmaya başladı. Otomobilin ön tarafından yükselen alevleri fark eden vatandaşlar otomobilin yanında bulunan kuyu suyu ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ancak alevlerin sönmemesi üzerine aracın el freni çekilerek geri geri kuyu sunun altına getirilerek yangın söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği otomobildeki yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı