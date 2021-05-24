Park halindeki motosiklet çalındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Park halindeki motosiklet çalındı

Park halindeki motosiklet çalındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, park halindeki bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Adıyaman'da, park halindeki bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar mahallesi Sümerbank Parkı yakınlarında park halinde bulunan Abdurrahman Demir'e, ait 02 HE 968 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra motosikletinin çalındığını fark eden Demir, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu
Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu
Kaldırımda bulunan 'Maviş' bebeği böyle terk etmişler
Kaldırımda bulunan "Maviş" bebeği böyle terk etmişler
Evlilik hazırlığı yapan genç kız banyoda boynuna eşarp bağlı şekilde ölü bulundu
Evlilik hazırlığı yapan genç kız banyoda boynuna eşarp bağlı şekilde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Bülent Ersoy Burcu Biricik Necati Şaşmaz
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Park halindeki motosiklet çalındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.05.2021 12:31:23. #1.13#

title