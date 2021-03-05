Park halindeki minibüsün ateşe verildiği anlar kamerada

ŞANLIURFA'da kimliği belirsiz 2 kişi tarafından lastiklerine benzin dökülerek ateşe verilen minibüste maddi zarar oluştu. Kundaklama anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

?Olay, gece saatlerinde Eyüp Nebi Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, park halindeki Gökhan Açıkgöz'e ait 63 ACS 127 plakalı minibüsü, lastiklerine benzin dökerek ateşe verdi. Şüpheliler kaçarken, minibüsün yandığını gören mahalleli, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Minibüste maddi zarar oluşurken, kundaklama anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK