Park halindeki kamyonet alev alev yandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Park halindeki kamyonet alev alev yandı

ANKARA'da park halindeyken yanan kamyonet, panik yarattı.

Park halindeki kamyonet alev alev yandı
19.09.2020 06:36 | Son Güncelleme: 19.09.2020 06:42

ANKARA'da park halindeyken yanan kamyonet, panik yarattı. Alev topuna dönen kamyonet küle dönerken, bitişiğindeki otomobil yangın nedeniyle zarar gördü.

Çankaya ilçesi Kültür Mahallesi Yüksel Caddesi üzerinde park halinde bulunan kamyonette saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Motorundan alev alan kamyonette küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Yangın, kısa sürede büyüyerek tüm kamyoneti sardı, ardından da bitişiğindeki otomobile sıçradı. Alevleri gören mahalleli sulama hortumları ile yangına müdahale etti. Mahallelinin müdahalesi yeterli olmayınca itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye erlerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucu kamyonet küle döndü. Kamyonet sürücüsünün Muğla'dan kısa süre önce gelerek kamyoneti park edip konaklamak için bir otele gittiği belirlendi.

Mahalle sakinlerinden Cumhur Kuklapınar, patlama seslerini duyup evinden getirdiği hortumla yangına müdahale ettiğini söyledi.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Caner ÜNVER
Caner ÜNVER
DHA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Bülent Ersoy Ferhat Göçer Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Metin Oktay Fatih Terim Vedat Muriqi Josef De Souza
Daha Fazla Kaza Çocuk Milli Otomobil
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Park halindeki kamyonet alev alev yandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 06:41:58. #1.14#
title