Park halindeki aracı av tüfeği ile kevgire çevirdiler
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Park halindeki aracı av tüfeği ile kevgire çevirdiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Park halindeki aracı av tüfeği ile kevgire çevirdiler

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kimliği belirsiz saldırganlar, park halindeki otomobile av tüfeği ile ateş açtı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kimliği belirsiz saldırganlar, park halindeki otomobile av tüfeği ile ateş açtı. Otomobilin bagaj kısmı isabet alan saçmalar ile kevgire döndü.

Olay, gece saatlerinde Başiskele ilçesi Sepetlipınar Mahallesi Arpalık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arpalık Caddesi üzerinde bir sitede park halinde bulunan E.A'ya ait 01 AHA 734 plakalı Fiat marka otomobile gece saatlerinde kimliği belirsiz şahıslar tarafından av tüfeği ile ateş edildi. Sabah kalktığında otomobilin bagaj kısmında isabet eden saçmalarla delikler açıldığını, seken saçmaların ise evine isabet ettiğini gören E.A. durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobil ve evde inceleme yaparak kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Park halindeki aracı av tüfeği ile kevgire çevirdiler
Park halindeki aracı av tüfeği ile kevgire çevirdiler
Park halindeki aracı av tüfeği ile kevgire çevirdiler
Park halindeki aracı av tüfeği ile kevgire çevirdiler
Park halindeki aracı av tüfeği ile kevgire çevirdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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