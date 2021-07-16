Park halindeki araç küle döndü
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Park halindeki araç küle döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Park halindeki araç küle döndü Denizli'de gece saatlerinde park halindeki araç alevlere teslim oldu.

Park halindeki araç küle döndü

DENİZLİ - Denizli'de gece saatlerinde park halindeki araç alevlere teslim oldu.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde park halindeki bir otomobilin motor kısmında duman ve alevler yükseldi. Çevredeki vatandaşlar alevi fark etmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlerin sardığı araca müdahalede bulundu. Kısa süreli çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangının çıkış sebebi ise itfaiye ekiplerinin hazırlayacağı rapor sonrasında kesinlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Park halindeki araç küle döndü
Park halindeki araç küle döndü
Park halindeki araç küle döndü
Park halindeki araç küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin

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