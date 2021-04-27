Park halindeki araç alev alev yandı
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Park halindeki araç alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / HANİFİ GÜZEL - Haberler | 3. Sayfa

Park halindeki araç alev alev yandı Vatandaşlar yanan araca kovalarla taşıdıkları suyla müdahale etti Gaziantep'te, park halindeki otomobil alev aldı.

Park halindeki araç alev alev yandı

Vatandaşlar yanan araca kovalarla taşıdıkları suyla müdahale etti

GAZİANTEP - Gaziantep'te, park halindeki otomobil alev aldı. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptığı otomobil, itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, Nizip ilçesi Mevla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki otomobilin motor kısmından bir anda dumanlar gelmeye başladı. Durumu fark eden vatandaşlar ellerine aldıkları su kovaları ile araca müdahale etmeye başladı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü.

Park halindeyken yanan otomobil kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi ile ilgili araştırma başlatıldı.

Park halindeki araç alev alev yandı
Park halindeki araç alev alev yandı
Park halindeki araç alev alev yandı
Park halindeki araç alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HANİFİ GÜZEL

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