Park halindeki 2 araca çarpan minibüs devrildi: 3 yaralı
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Park halindeki 2 araca çarpan minibüs devrildi: 3 yaralı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, kontrolden çıkan minibüs, önce park halindeki 2 araca çarptı ardından savrularak yan yattı.

Park halindeki 2 araca çarpan minibüs devrildi: 3 yaralı
13.09.2020 09:12 | Son Güncelleme: 13.09.2020 09:16

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, kontrolden çıkan minibüs, önce park halindeki 2 araca çarptı ardından savrularak yan yattı. 3 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 06.20 sıralarında Güzelyalı Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. 35 AR 7169 plakalı kapalı kasa minibüs seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan araç yan yatarak durdu. Çevredeklerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan 4 kişi ekiplerin müdahalesi sonucu bulundukları yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından isimleri öğrenilemeyen 3 yaralı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, aracın çekilmesiyle birlikte tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. Görüntülere aracın kontrolden çıkıp park halindeki 2 araca çarptığı ve ardından yola savrulup devrilmesi yer aldı.

 


Kaynak: DHA

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