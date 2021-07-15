Park halinde çalınmıştı, terkedilmiş halde bulundu
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Park halinde çalınmıştı, terkedilmiş halde bulundu

Park halinde çalınmıştı, terkedilmiş halde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Salihli ilçesinde park halinde çalınan kamyonet, Marmara Gölü Kapaklar mevkiinde jandarma tarafından terkedilmiş halde bulundu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde park halinde çalınan kamyonet, Marmara Gölü Kapaklar mevkiinde jandarma tarafından terkedilmiş halde bulundu.

Salihli'nin Keli Mahallesi'nde ikamet eden Murat Demiray'a ait 45 ADY 528 plakalı kamyonet, Park Kent Siteleri önünden 9 Temmuz Cuma günü park halindeyken, kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından çalındı. Demiray'ın şikayeti üzerine polis ve jandarma ekipleri, kamyonetin bulunması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu kamyonet, Poyrazdamları Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Pazarköy Mahallesi Marmara Gölü Kapaklar mevkiinde terkedilmiş ve plakaları sökülmüş halde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından araç sahibine teslim edildi.

Araç sahibi Murat Demiray, aracını bulup teslim eden Poyrazdamları Karakol Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti. - MANİSA

Park halinde çalınmıştı, terkedilmiş halde bulundu
Park halinde çalınmıştı, terkedilmiş halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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