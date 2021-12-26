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Park halinde alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı / Sedat Erbak - Haberler | Yerel

- Park halinde alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi Elazığ'ın Keban ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

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ELAZIĞ (İHA) - - Park halinde alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi

ELAZIĞ - Elazığ'ın Keban ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrası otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Olay, Keban ilçesi Değirmen Başı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Şengez'e ait 23 BU 171 plakalı otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda alev aldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracı söndürdü. Araç yangın sonucunda kullanılmaz hale geldi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme yaptı.

Park halinde alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi

Park halinde alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi

Park halinde alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi

Park halinde alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi

Park halinde alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi

Park halinde alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi

Park halinde alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı / Sedat Erbak - Son Dakika Haberleri

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