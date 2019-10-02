Paris'te eylem için sokağa çıkma sırası polislerde

Paris'te eylem için sokağa çıkma sırası polislerde

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce polis memuru, sahip oldukları kötü çalışma koşullarını protesto etmek için sokağa çıktı

02.10.2019 22:46
Paris'te eylem için sokağa çıkma sırası polislerde

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce polis memuru, sahip oldukları kötü çalışma koşullarını protesto etmek için sokağa çıktı.


Sendikaların çağrısıyla Bastille Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici, Republique Meydanı'na kadar yürüdü. Eylemci polisler çalışma koşullarını protesto ederek, hükümetten bu konuda adım atmasını beklediklerini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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