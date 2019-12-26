Paris'in simgesi tarihi Notre Dame Katedrali'ni kurtarma şansı yüzde 50

26.12.2019 12:57 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:57

Fransa'nın başkenti Paris'te, 15 Nisan'da çıkan yangın sonucu çatısı tamamen harap olan tarihi Notre Dame Katedrali'nin tamamen onarım şansının yüzde 50 olduğu bildirildi.



Paris'in simgesi olan katedralin papazı Patrick Chauvet, yangından önce tamirat için kurulan iskelenin, tarihi binanın kemerlerini ciddi bir şekilde tehdit ettiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle