Paris Hilton, Cinsel İçerikli Videosu Hakkında Konuştu: Tecavüze Uğramış Gibi Hissettim
2004 yılında internette yayınlanan cinsel içerikli videosu hakkında konuşan sosyetik güzel Paris Hilton, "Videonun haklarının satıldığını öğrendiğimde kendimi tecavüze uğramışım gibi hissetmiştim" dedi.
ABD'li sosyetik güzel Paris Hilton, 2001 yılında o dönem sevgilisi olan poker oyuncusu Rick Salomon ile olan yaşadığı cinsel birlikteliğin görüntülerinin satılması hakkında konuştu.
YANKILARI DEVAM EDİYOR
Paris Hilton'un 2004 yılında internette yayınlanan, eski sevgilisi Rick Salomon ile cinsel ilişki videosunun yankıları hala devam ediyor.
"TECAVÜZE UĞRAMIŞ GİBİ HİSSETTİM"
Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre; zaman zaman bunun üzerine pişmanlığını dile getiren 37 yaşındaki sosyetik güzel, "Onun bu videonun haklarını sattığını öğrendiğimde kendimi tecavüze uğramışım gibi hissetmiştim" dedi.
BÜYÜK YANKI UYANDIRMIŞTI
Video, çift ayrıldıktan sonra "One Night in Paris" (Paris'te Bir Gece) ismiyle satılmış ve büyük yankı uyandırmıştı
YORUMLAR (48)
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Paris hilton yeni filminin adi tecavuz . Olucak galibaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kadınlar acayip yaratıklar. . . bazen bir şeytan bazende çocuğu için ölebilecek kadar özverili ve şefkatli. Allah erkeklere akıllı kadın nasip etsinCevap Yaz 18 2 Yayından Kaldır
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NE FİLMDİ BREEEEHCevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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Video çekilirken ne olacak sanıyordu arşiv mi yapacaktıCevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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FİLMİ İZLEDİM HİÇ ŞİKAYETCİ GİBİ HARAKET ETMİYORDU. KEYFİ YERİNDE ADAMIN TADINI ÇIKARIYORUDUCevap Yaz 18 2 Yayından Kaldır