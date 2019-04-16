Paris Camisi Rektörü Bubekir: Kalplerimizdeki Çok Değerli Anıtın Kurtarılması İçin Dua Ediyoruz
Fransa'nın başkenti Paris'in sembollerinden Notre-Dame Katedrali'ndeki yangın tüm dünyada üzüntüyle karşılandı.Paris Camisi Rektörü Dr. Dalil Bubekir, "kalplerimizdeki çok değerli anıtının kurtarılması için dua ediyoruz" dedi.
Fransa'nın başkenti Paris'in sembollerinden Notre-Dame Katedrali'ndeki yangın tüm dünyada üzüntüye yol açtı.
Paris Cami Rektörü Dr. Dalil Bubekir, "Kalplerimizdeki çok değerli anıtın kurtarılması için dua ediyoruz" dedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com