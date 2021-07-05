Parasını alamayınca vincin üzerine çıkıp intihara kalkıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Parasını alamayınca vincin üzerine çıkıp intihara kalkıştı

Parasını alamayınca vincin üzerine çıkıp intihara kalkıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bakırköy Ataköy'de, parasını alamadığı ileri süren vinç operatörü, metrelerce yüksekti vincin üzerine çıkarak intihara kalkıştı.

Bakırköy Ataköy'de, parasını alamadığı ileri süren vinç operatörü, metrelerce yüksekti vincin üzerine çıkarak intihara kalkıştı. Operatörün ikna çalışmaları saatlerdir sürüyor.

Olay, saat 10.00 sıralarında Bakırköy Ataköy Sahil'deki bir inşaatta meydana geldi. edinilen bilgiye göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir vinç operatöre parasını alamadığını ileri sürerek vince çıktı. Operatör, daha sonra yük kaldırma kancasını inşaatın arkasında bulunan bir petrol ofisinin içine bıraktı. Ardından vincin ucuna doğru gidip, intihar kalkıştı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, petrol ofisinin girişini kapatırken, itfaiye ekipleri ise hava yastıklarını açıp önlem aldı. Olay yerine gelen müzakereci polis ekipleri, şahsı saatlerdir ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan şahsın ikna çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Alkollü vatandaş üzerine asılı Türk bayrağıyla birlikte kendini yakmaya çalıştı
Alkollü vatandaş üzerine asılı Türk bayrağıyla birlikte kendini yakmaya çalıştı
Arkadaşlarıyla yaşadığı evini önce yakmaya çalıştı, ardından mutfaktaki su borularını patlattı
Arkadaşlarıyla yaşadığı evini önce yakmaya çalıştı, ardından mutfaktaki su borularını patlattı
Freni boşalan kamyon sürücüsü, konvoya çarpmamak için direksiyonu kırarak faciayı önledi
Freni boşalan kamyon sürücüsü, konvoya çarpmamak için direksiyonu kırarak faciayı önledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Varank
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Civan Canova Serenay Sarıkaya
Spor Burak Elmas Metin Oktay Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Parasını alamayınca vincin üzerine çıkıp intihara kalkıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 12:38:13. #1.16#

title