Paramparça şarkı sözleri! Şarkılar Seni Söyler şarkı sözleri! Sibel Can "Paramparça " şarkı sözleri!

Şarkılar Seni Söyler programında söylediği şarkılarla izleyicilerin beğenisini toplayan Sibel Can, "Paramparça l" şarkı sözleri ile araştırıldı. Peki, Sibel Can "Paramparça " şarkı sözleri nedir? İşte Sibel Can şarkı sözleri!

Şarkılar Seni Söyler programında izleyicilerle buluşan Sibel Can, şarkıları ile seyircileri ekrana bağlıyor. Paramparça şarkısına izleyiciler ekran başından eşlik ederken "Paramparça" şarkı sözleri, "Padişah" şarkı sözleri konuları araştırıldı.

SİBEL CAN PARAMPARÇA ŞARKI SÖZLERİ

Paramparça Şarkı Sözleri

Saatim yok, tam olarak bilemem

Biraz bira, biraz şarap önceydi

Nasıl oluyor vakit, bir türlü geçmezken

Yıllar hayatlar geçiyor

Kayıp bir bavul, gibiyim hava alanında

Ya da boş bir, yüzme havuzu sonbaharda

Çok mu ayıp? hala mutluluk istemek

Neyse zaten hiç halim yok

Bugun benim doğum günüm

Hem sarhoşum hem yastayım

Bir bar taburesi üstünde

Babamın öldüğü yaştayım

Bugün benim doğum günüm

Kelimeler büyüyor ağzımda

Bildiğim tüm hayatlar

Paramparça, paramparça

Takatim yok, yine de telefona sarıldım

Son bir özür için, tüm sevdiğim kadınlardan

Aradım, mesajlar çıktı kapattım

Telesekretere konuşamayanlardanım

Bugun benim doğum günüm

Hem sarhoşum hem yastayım

Bir bar taburesi üstünde

Babamın öldüğü yaştayım

Bugün benim doğum günüm

Kelimeler büyüyor ağzımda…

Dinleyin?

Sanatçı: Teoman