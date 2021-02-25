Paramparça şarkı sözleri! Şarkılar Seni Söyler şarkı sözleri! Sibel Can "Paramparça " şarkı sözleri!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Paramparça şarkı sözleri! Şarkılar Seni Söyler şarkı sözleri! Sibel Can "Paramparça " şarkı sözleri!

25.02.2021 19:47 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:51
Paramparça şarkı sözleri! Şarkılar Seni Söyler şarkı sözleri! Sibel Can

Şarkılar Seni Söyler programında söylediği şarkılarla izleyicilerin beğenisini toplayan Sibel Can, "Paramparça l" şarkı sözleri ile araştırıldı. Peki, Sibel Can "Paramparça " şarkı sözleri nedir? İşte Sibel Can şarkı sözleri!

Şarkılar Seni Söyler programında izleyicilerle buluşan Sibel Can, şarkıları ile seyircileri ekrana bağlıyor. Paramparça şarkısına izleyiciler ekran başından eşlik ederken "Paramparça" şarkı sözleri, "Padişah" şarkı sözleri konuları araştırıldı.

SİBEL CAN PARAMPARÇA ŞARKI SÖZLERİ

Paramparça Şarkı Sözleri

Saatim yok, tam olarak bilemem

Biraz bira, biraz şarap önceydi

Nasıl oluyor vakit, bir türlü geçmezken

Yıllar hayatlar geçiyor

Kayıp bir bavul, gibiyim hava alanında

Ya da boş bir, yüzme havuzu sonbaharda

Çok mu ayıp? hala mutluluk istemek

Neyse zaten hiç halim yok

Bugun benim doğum günüm

Hem sarhoşum hem yastayım

Bir bar taburesi üstünde

Babamın öldüğü yaştayım

Bugün benim doğum günüm

Kelimeler büyüyor ağzımda

Bildiğim tüm hayatlar

Paramparça, paramparça

Takatim yok, yine de telefona sarıldım

Son bir özür için, tüm sevdiğim kadınlardan

Aradım, mesajlar çıktı kapattım

Telesekretere konuşamayanlardanım

Bugun benim doğum günüm

Hem sarhoşum hem yastayım

Bir bar taburesi üstünde

Babamın öldüğü yaştayım

Bugün benim doğum günüm

Kelimeler büyüyor ağzımda…

Dinleyin?

Sanatçı: Teoman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Pervin Buldan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere Sinan Akçıl Aleyna Tilki
Spor Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Paramparça şarkı sözleri! Şarkılar Seni Söyler şarkı sözleri! Sibel Can "Paramparça " şarkı sözleri! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 19:57:03. #1.14#
title