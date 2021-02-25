Paramparça şarkı sözleri! Şarkılar Seni Söyler şarkı sözleri! Sibel Can "Paramparça " şarkı sözleri!
Şarkılar Seni Söyler programında söylediği şarkılarla izleyicilerin beğenisini toplayan Sibel Can, "Paramparça l" şarkı sözleri ile araştırıldı. Peki, Sibel Can "Paramparça " şarkı sözleri nedir? İşte Sibel Can şarkı sözleri!
Şarkılar Seni Söyler programında izleyicilerle buluşan Sibel Can, şarkıları ile seyircileri ekrana bağlıyor. Paramparça şarkısına izleyiciler ekran başından eşlik ederken "Paramparça" şarkı sözleri, "Padişah" şarkı sözleri konuları araştırıldı.
SİBEL CAN PARAMPARÇA ŞARKI SÖZLERİ
Paramparça Şarkı Sözleri
Saatim yok, tam olarak bilemem
Biraz bira, biraz şarap önceydi
Nasıl oluyor vakit, bir türlü geçmezken
Yıllar hayatlar geçiyor
Kayıp bir bavul, gibiyim hava alanında
Ya da boş bir, yüzme havuzu sonbaharda
Çok mu ayıp? hala mutluluk istemek
Neyse zaten hiç halim yok
Bugun benim doğum günüm
Hem sarhoşum hem yastayım
Bir bar taburesi üstünde
Babamın öldüğü yaştayım
Bugün benim doğum günüm
Kelimeler büyüyor ağzımda
Bildiğim tüm hayatlar
Paramparça, paramparça
Takatim yok, yine de telefona sarıldım
Son bir özür için, tüm sevdiğim kadınlardan
Aradım, mesajlar çıktı kapattım
Telesekretere konuşamayanlardanım
Bugun benim doğum günüm
Hem sarhoşum hem yastayım
Bir bar taburesi üstünde
Babamın öldüğü yaştayım
Bugün benim doğum günüm
Kelimeler büyüyor ağzımda…
Dinleyin?
Sanatçı: Teoman