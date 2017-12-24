Paramparça'nın Güzel Oyuncusu Alina Boz, Bensu Soral'ın İkizi Bedirhan Soral'la Aşk Yaşıyor
Adını Paramparça dizisiyle duyuran Alina Boz, Bensu Soral'ın ikiz kardeşi olan Bedirhan Soral'la aşk yaşıyor. İkili sosyal medyadan fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmiyor.
Star TV'de yayınlanan Paramparça dizisinde oynadığı Hazal karakteri ile adını duyuran Alina Boz, 2.5 yıllık aşkı Burak Yörük'ten geçen Ekim'de ayrılmıştı. Alina Boz'un şimdi de çok sürpriz bir isimle aşk yaşadığı iddia edildi.
BİRLİKTE FOTOĞRAF DA PAYLAŞTILAR
Ünlü oyuncu Alina Boz ayrıldığı sevgilisi Burak Yörük'ün hemen ardından adı Sezen Aksu'nun oğlu, kendisinden 16 yaş büyük Mithat Can Özer ile anılmıştı. Ama bu ilişkinin ömrü hiç de uzun olmadı. İki ayda bitti. Alina'nın şimdi de adı Bensu Soral ve Hande Soral'ın kardeşleri Bedirhan Soral'la anıldı. Alina Boz ve Bedirhan Soral'ın aşk haberleri yeni çıkadursun ikili Instagram'dan birbirleriyle olan fotoğrafları paylaşmayı ihmal etmiyorlar.
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