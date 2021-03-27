Paramotordan inen CZN Burak, bu kez sörf tahtası üzerinde soğan doğradı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Paramotordan inen CZN Burak, bu kez sörf tahtası üzerinde soğan doğradı

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz hafta paramotor üzerinde ilk olarak künefe dilimleyen ardından da soğan doğrayan CZN Burak, bu kez sörf tahtası üzerinde soğan doğradı. Ünlü şefin bu şovu, kullanıcılardan kısa sürede beğeni topladı.

Czn lakabı ile tanınan Burak Özdemir'in ünü, sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli videoları ile dünya çapında biliniyor. Neredeyse her paylaşımında farklı bir ilke imza atan CZN Burak, paramotorla şovunun ardından bu kez sörf tahtasını tercih etti.

KULLANICILARIN BEĞENİSİNİ TOPLADI

Geçtiğimiz hafta paramotora binip önce künefe dilimleyen ardından da soğan doğrayan ünlü şef, bu kez sörf tahtası üzerinde soğan doğradı. O anları 'Czn farkıyla Tuzlu Deniz Soğanı sever misiniz?' notu ile Instagram hesabı üzerinden paylaşan CZN Burak, gönderisi ile kısa sürede kullanıcıların beğenisini topladı.

Paramotordan inen CZN Burak, bu kez sörf tahtası üzerinde soğan doğradı
Paramotordan inen CZN Burak, bu kez sörf tahtası üzerinde soğan doğradı

İlgili Haberler

Instagram çöktü mü Son Dakika! 25 Mart Instagram çöktü mü? Instagram'a neden giremiyorum?
Instagram çöktü mü Son Dakika! 25 Mart Instagram çöktü mü? Instagram'a neden giremiyorum?
Şeyma Subaşı Haberler.com'da yapılan haberi Instagram hesabında paylaştı!
Şeyma Subaşı Haberler.com'da yapılan haberi Instagram hesabında paylaştı!
- Damla Çelikli
Damla Çelikli
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Merve Dizdar Aleyna Tilki Jason Statham Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Caner Erkin Ersun Yanal Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ege Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Paramotordan inen CZN Burak, bu kez sörf tahtası üzerinde soğan doğradı - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 19:00:45. #1.15#
title