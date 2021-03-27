Paramotordan inen CZN Burak, bu kez sörf tahtası üzerinde soğan doğradı

Geçtiğimiz hafta paramotor üzerinde ilk olarak künefe dilimleyen ardından da soğan doğrayan CZN Burak, bu kez sörf tahtası üzerinde soğan doğradı. Ünlü şefin bu şovu, kullanıcılardan kısa sürede beğeni topladı.

Czn lakabı ile tanınan Burak Özdemir'in ünü, sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli videoları ile dünya çapında biliniyor. Neredeyse her paylaşımında farklı bir ilke imza atan CZN Burak, paramotorla şovunun ardından bu kez sörf tahtasını tercih etti.

KULLANICILARIN BEĞENİSİNİ TOPLADI

Geçtiğimiz hafta paramotora binip önce künefe dilimleyen ardından da soğan doğrayan ünlü şef, bu kez sörf tahtası üzerinde soğan doğradı. O anları 'Czn farkıyla Tuzlu Deniz Soğanı sever misiniz?' notu ile Instagram hesabı üzerinden paylaşan CZN Burak, gönderisi ile kısa sürede kullanıcıların beğenisini topladı.