Paralimpik ne demek? Paralimpik anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Paralimpik, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Paralimpik ne demek? Paralimpik anlamı ne? İşte, Paralimpik kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Paralimpik kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Paralimpik anlamı ne? Paralimpik ne demek?

PARALİMPİK NE DEMEK?

Paralimpik Oyunlar, çeşitli engelli gruplarından sporcuların katıldığı çok sporlu etkinliktir. Orijinalindeki "paralympic" kelimesi; İngilizce, engelli anlamına gelen "paralyzed" ve "olympic" kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir.Yaz ve Kış Paralimpik Oyunları o dönemki Olimpiyatların hemen ardından yapılır.Tüm Paralimpik Oyunları Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından yönetilir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Paralimpik Oyunlar 1948'deki az sayıda II.Dünya Savaşı İngiliz eski askerlerinin toplanmasından 2008'de uluslararası ikinci büyük spor yarışması haline gelmiştir. Paralimpik atletlerle Olimpiyatlarda yarışan atletler aynı şartlarda mücadele etmelerine rağmen Paralimpik Oyunlarla Olimpiyat Oyunları arasında büyük bir bütçe farkı vardır. 1988 Seul Yaz Oyunları ve 1992 Albertville Kış Oyunlarından bu yana Paralimpik Oyunlar Olimpiyat Oyunları ile aynı tesislerde yapılmaktadır Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Yaz Oyunları sporları

• Ağırlık kaldırma

• Atletizm

• Atıcılık

• Tekerlekli sandalye basketbol

• Binicilik

• Bisiklet

• Boccia

• Çim bowlingi

• Dalış

• Eskrim

• Futbol

• Goalball

• Halter

• Judo

• Masa tenisi

• Tenis

• Okçuluk

• Tekerlekli sandalye rugby

• Voleybol

• Yelken

• Yüzme

Kış Oyunları sporları

• Alp disiplini

• Biatlon

• Kayaklı koşu

• Tekerlekli sandalye körlingi

• Kızak

• Buz hokeyi