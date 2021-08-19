Paralimpik ne demek? Paralimpik anlamı ne?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Paralimpik ne demek? Paralimpik anlamı ne?

Paralimpik ne demek? Paralimpik anlamı ne?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Paralimpik, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Paralimpik ne demek? Paralimpik anlamı ne? İşte, Paralimpik kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Paralimpik kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Paralimpik anlamı ne? Paralimpik ne demek?

PARALİMPİK NE DEMEK?

Paralimpik Oyunlar, çeşitli engelli gruplarından sporcuların katıldığı çok sporlu etkinliktir. Orijinalindeki "paralympic" kelimesi; İngilizce, engelli anlamına gelen "paralyzed" ve "olympic" kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir.Yaz ve Kış Paralimpik Oyunları o dönemki Olimpiyatların hemen ardından yapılır.Tüm Paralimpik Oyunları Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından yönetilir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Paralimpik Oyunlar 1948'deki az sayıda II.Dünya Savaşı İngiliz eski askerlerinin toplanmasından 2008'de uluslararası ikinci büyük spor yarışması haline gelmiştir. Paralimpik atletlerle Olimpiyatlarda yarışan atletler aynı şartlarda mücadele etmelerine rağmen Paralimpik Oyunlarla Olimpiyat Oyunları arasında büyük bir bütçe farkı vardır. 1988 Seul Yaz Oyunları ve 1992 Albertville Kış Oyunlarından bu yana Paralimpik Oyunlar Olimpiyat Oyunları ile aynı tesislerde yapılmaktadır Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Yaz Oyunları sporları

• Ağırlık kaldırma

• Atletizm

• Atıcılık

• Tekerlekli sandalye basketbol

• Binicilik

• Bisiklet

• Boccia

• Çim bowlingi

• Dalış

• Eskrim

• Futbol

• Goalball

• Halter

• Judo

• Masa tenisi

• Tenis

• Okçuluk

• Tekerlekli sandalye rugby

• Voleybol

• Yelken

• Yüzme

Kış Oyunları sporları

• Alp disiplini

• Biatlon

• Kayaklı koşu

• Tekerlekli sandalye körlingi

• Kızak

• Buz hokeyi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berkay Ece Üner Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Muslera Burak Yılmaz Dimitris Pelkas Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Paralimpik ne demek? Paralimpik anlamı ne? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.08.2021 11:41:56. #1.13#

title