Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı
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Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı

12.10.2020 11:59 | Son Güncelleme: 12.10.2020 12:16
Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı

Kasapta çırakken kendi markasını oluşturan ve kısa sürede dünya genelinde takdirle karşılanan bir başarı hikayesini mimarı olan Nusret Gökçe'nin son paylaştığı videodaki detay "Başarı emek ister" sözünün vücut bulmuş hali oldu.

Meşhur tuz serpme hareketi ile adından söz ettiren ve kısa sürede şöhreti tüm dünyaya yayılan Nusret Gökçe'nin son paylaştığı videolardan birinde ellerinin içindeki nasırlar dikkat çekti.

BAŞARININ TESADÜF OLMADIĞINI GÖSTERDİ

30 milyona aşkın takipçi sayısıyla dünyaca ünlü isimlerle yarışır hale gelen Nusret Gökçe'nin son paylaşımındaki detay kazandığı başarının tesadüf olmadığını bir kez daha gönderdi.

Para içinde yüzden Nusret Gökçe'nin çok çalışmakta elleri nasır bağladı

DÜKKANI KAPATILDI, İŞİNE DAHA ÇOK SARILDI

Koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle restoranı kapatılan Nusret, bu olaydan sonra kendini işine daha fazla vermeye başladı. Sabah erken saatlerde kalkan ve dükkanını açan Nusret, bu anlara ilişkin videoları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı
Haber Yorumları (1)
BURRA: spordan olmasın o :D
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