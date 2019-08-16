Para dolu çantayı sahibine ulaştıran işçi ödüllendirildi

16.08.2019 12:55

MANİSA'nın Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, parkta bulduğu, içinde 1 milyon 502 bin 172 liralık para ve çek ile banka kartları olan çantayı sahibine teslim eden belediye işçisi Durmuş Uğur'u (49), cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi.

Ergenekon Mahallesi Osman Gazi Parkı'nda çarşamba günü ailesiyle birlikte oturan, akaryakıt istasyonu sahibi Masum Örge, daha sonra İzmir'deki yakınlarının cenazesine gitmek üzere otomobile bindi. Örge, yanında duran ve içinde 1 milyon 502 bin 172 lira değerinde para ve çek bulunan çantayı bankta unuttu. Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli işçi Durmuş Uğur da parkı sularken çantayı gördü. Çantanın başında 2 saat bekleyen Uğur, kimsenin gelmemesi üzerine zabıtayı aradı. Parka gelen zabıta ekibi, çantanın sahibini belirleyerek, teslimi için belediyeye davet etti. İçinde 170 bin 845 TL, yaklaşık 5 bin 585 TL değerinde 1001 dolar, yaklaşık 9 bin 33 TL değerinde 1450 euro, 1 milyon 316 bin 709 TL'lik çek, kullanılmamış 10 koçan çek, 1 kredi kartı ve 5 banka kartı çıkan çanta, tutanakla Masum Örge'ye teslim edildi.

ALTINLA ÖDÜLLENDİRDİ

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan'ın dün onur belgesi verdiği işçi Durmuş Uğur, bugün de Turgutlu Belediye Başkanı CHP'li Çetin Akın tarafından cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi. Uğur'a ödül verilmesi sırasında Masum Örge de hazır bulundu. Başkan Akın, "Torunlarına, çocuklarına anlatacak çok güzel bir hikayesi oldu. Turgutlu Belediyesi'nin de gerçekten gurur kaynağı oldu. Bu yapmış olduğu insani davranıştan ötürü biz kendisini tebrik ediyoruz ve bütün Türkiye'de herkese örnek olmasını temenni ediyoruz. Ben Durmuş kardeşimin bu davranışını ufak da olsa bir hediye ile kutlamak istedim. Allah yolunu bundan sonra inşallah o gönlünün güzelliği gibi tertemiz yapsın. Ayağına taş değmeden güzel günler yaşasın istiyorum. Kendisine çok da teşekkür ediyorum" dedi.

İşçi Uğur, Başkan Akın'a verdiği altın ödülü için teşekkür etti.



Kaynak: DHA