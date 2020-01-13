'Para Bulursam Parasız Yaşamanın Sırrını Anlatacağım'
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'Para Bulursam Parasız Yaşamanın Sırrını Anlatacağım'

Müfit Can Saçıntı, daha 22 yaşındayken "Olacak O Kadar" isimli televizyon programıyla senaryo yazarlığına başladı.

13.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:47

, daha 22 yaşındayken "Olacak O Kadar" isimli televizyon programıyla senaryo yazarlığına başladı. Ardından birçok televizyon programında, sinema filminde yazmaya devam etti. Saçıntı, "İtiraz Ediyorum" adlı oyunu için geldiği İzmir'de VOA Türkçe'nin sorularını cevapladı



Haber Videosu

: 'Para Bulursam Parasız Yaşamanın Sırrını Anlatacağım'
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