Para Bende sunucusu kimdir? Para Bende sunucusu Almeda Abazi kaç yaşında, nereli? Almeda Abazi hayatı ve biyografisi!
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Para Bende sunucusu kimdir? Para Bende sunucusu Almeda Abazi kaç yaşında, nereli? Almeda Abazi hayatı ve biyografisi!

Para Bende sunucusu Almeda Abazi başarılı performansı ile ekranlarda beğeni topluyor. Peki, Para Bende sunucusu kaç yaşında, nereli? Almeda Abazi hayatı ve biyografisi nedir? Para Bende sunucusu Almeda Abazi kimdir?

Para Bende sunucusu kimdir? Para Bende sunucusu Almeda Abazi kaç yaşında, nereli? Almeda Abazi hayatı ve biyografisi!
24.08.2020 18:22 | Son Güncelleme: 24.08.2020 18:25

Sevilen TV programı Para Bende, izleyicilerin beğenisini topluyor. Merak konusu haline gelen Para Bende hakkında, Para Bende sunucusu Para Bende kimdir? Para Bende sunucusu Almeda Abazi kaç yaşında, nereli? Almeda Abazi hayatı ve biyografisi gibi konular merak ediliyor.

PARA BENDE SUNUCUSU ALMEDA ABAZİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 13 Şubat 1992

Kaç yaşında: 28yaşında

Nereli: Tiran, Arnavutluk

Boy: 1,72 m

Almeda Abazi Sayışman (13 Şubat 1992, Tiran), Arnavut asıllı Türk model ve oyuncu. 2008' de Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanmıştır. Oyuncu eğitimi almaktadır. Lise eğitimini İstanbul Özel Tarhan Koleji'nde tamamlamış, İstanbul Aydın Üniversitesi Bilim-Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim almıştır. Eğitimine Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi olarak devam etmektedir.[1] Oyuncu Tolgahan Sayışman'la 13 Şubat 2017 tarihinde Los Angeles'ta evlenmiştir.

Şu ana kadar Konak ve Show Business filmlerinde ve Ayrılık adlı TRT dizisinde rol almıştır. Ayrıca Survivor Ünlüler - Gönüllüler ve Yok Böyle Dans yarışmalarına katılmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Valeria adıyla yer almıştır. tv8 kanalında Murat Ceylan ile birlikte Para Bende programını sundu. 2015 Yılında tekrar Survivor All Star yarışmasına katılmıştır.

Ödüller

2007 Miss Tirana (Tiran Güzeli)

2008 Miss Albania (Arnavutluk Güzeli)

2008 Miss Globe (Kâinat Güzeli)

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