Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem
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Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'de, Richter ölçeğine göre 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem
17.07.2020 09:34 | Son Güncelleme: 17.07.2020 09:43

Papua Yeni Gine'de, Richter ölçeğine göre 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığı belirtilirken; ülkenin kıyıları için tsunami uyarısı yapıldı.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) verilerine göre Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkenin doğu kıyılarına yakın noktadaki depremin yerin 85,5 kilometre altında meydana geldiği belirtildi. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtilirken; doğu kıyıları için tsunami uyarısı yapıldı.


Kaynak: DHA

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