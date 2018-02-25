7,5 Büyüklüğünde Depremle Sarsılan Papua Yeni Gine'de Tsunami Uyarısı Yapıldı
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7,5 Büyüklüğünde Depremle Sarsılan Papua Yeni Gine'de Tsunami Uyarısı Yapıldı

Papua Yeni Gine'de 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin net bir açıklama yapılmazken tsunami uyarısında bulundu.

7,5 Büyüklüğünde Depremle Sarsılan Papua Yeni Gine'de Tsunami Uyarısı Yapıldı

Papua Yeni Gine'de 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

NET AÇIKLAMA YAPILMADI

ABD Jeoloji Servisi, Papua Yeni Gine'de 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yetkililer tarafından can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

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