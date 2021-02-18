Papa Franciscus'un, Erbil'de 10 bin Hristiyan ile stadyumda yapacağı görüşme için kayıtlar başladı

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Irak'a yapacağı ziyaret kapsamında Erbil'e gelecek Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un 10 bin Hristiyan ile açık stadyumda yapacağı buluşma için kayıtların başladığı belirtildi.

Irak'a yapacağı ziyaret kapsamında Erbil'e gelecek Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un 10 bin Hristiyan ile açık stadyumda yapacağı buluşma için kayıtların başladığı belirtildi.

Erbil'in Hristiyanların çoğunlukta yaşadığı Aynkava Mahallesi'ndeki Katolik Üniversitesi'nde buluşma için kayıt merkezi oluşturuldu. Papa'yı görmek isteyenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve güvenlik tedbirleri için isimlerini yazdırmaya başladı.

Papa Franciscus'un Erbil'deki İşlerinden Sorumlu Papaz Abid Dinha Abdulahad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Papa'nın Irak ziyareti kapsamında 7 Mart'ta Erbil kentine gelip Franso Harir Stadyumu'nda Iraklı Hristiyanlarla buluşacağını ifade etti.

Erbil'deki Papa ile buluşma törenine yaklaşık 10 bin kişinin katılım göstereceğini belirten Abdulahad, "Bu hazırlık için 200 gencimiz devamlı bir şekilde çalışıyor. Törene katılacak kişilerin isimleri önceden yazdırılıp bir düzene konuluyor. Aynı zamanda sağlık ve güvenlik meselesi de var." dedi.

Abdulahad, Papa'nın Erbil'deki törende tüm Irak'taki etnik ve dini oluşumlar için barış ve hoşgörüden bahsedeceğini söyledi.

Papa Franciscus, 5-8 Mart tarihleri arasında Irak'ta temaslarda bulunacak.

Irak'taki Hristiyanlar

Irak'ın ABD tarafından işgal edilmesinden önce 2003 yılına kadar başkent Bağdat olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 2 milyon Hristiyan'ın ikamet ettiği biliniyordu.

Irak Meclisindeki Hristiyan Milletvekili Joseph Sleve, 2017 yılında yaptığı açıklamada, 2003'te Irak'ta patlak veren iç savaş ve terör olayları nedeniyle 1 milyon 500 bin Hristiyan'ın ülkeyi terk edip farklı ülkelere sığındığını belirtmişti.

Irak'ın en köklü unsurları arasında yer alan Hristiyanlar şu anda çoğunlukta Erbil ve Duhok olmak üzere Bağdat, Süleymaniye, Musul ve Kerkük vilayetlerinde yaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed