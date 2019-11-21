Papa Francis Tayland'da konuştu: Kadın ve çocukların 'seks işçisi' olarak kullanılması durdurulmalı
Haberler » Dünya » Papa Francis Tayland'da konuştu: Kadın ve çocukların 'seks işçisi' olarak kullanılması durdurulmalı - Haber

Papa Francis Tayland'da konuştu: Kadın ve çocukların 'seks işçisi' olarak kullanılması durdurulmalı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Tayland'da yaptığı konuşmasında ülkedeki kadın ve çocukların seks işçisi olarak kullanılmasını kınayarak "bu kötü eylemlerin" kökünün kazınması gerektiğini söyledi. BM verilerine göre Tayland'da yaklaşık 125 bin "seks işçisi" çalışıyor

21.11.2019 19:49 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:49
Papa Francis Tayland'da konuştu: Kadın ve çocukların 'seks işçisi' olarak kullanılması durdurulmalı

Katoliklerin ruhani lideri 'da yaptığı konuşmasında ülkedeki kadın ve çocukların "seks işçisi" olarak kullanılmasını kınayarak "bu kötü eylemlerin" kökünün kazınması gerektiğini söyledi.


Ülkenin başkenti Bangkok Ulusal Stadyumu'ndaki dini ayine katılan Papa'ya ülkenin sadece yüzde birini oluşturan Katolik Hristiyanların ilgisi büyük oldu. Törene binlerce Taylandlı Hristiyan katıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et