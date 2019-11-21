Papa Francis Tayland'da konuştu: Kadın ve çocukların 'seks işçisi' olarak kullanılması durdurulmalı

21.11.2019 19:49 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:49

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Tayland'da yaptığı konuşmasında ülkedeki kadın ve çocukların "seks işçisi" olarak kullanılmasını kınayarak "bu kötü eylemlerin" kökünün kazınması gerektiğini söyledi.



Ülkenin başkenti Bangkok Ulusal Stadyumu'ndaki dini ayine katılan Papa'ya ülkenin sadece yüzde birini oluşturan Katolik Hristiyanların ilgisi büyük oldu. Törene binlerce Taylandlı Hristiyan katıldı. Euronews.com'da Görüntüle