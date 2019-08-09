Papa Francis, Avrupa'da yükselen ayrılıkçı akımları eleştirdi: Söylemleri Hitler'i anımsatıyor
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Avrupa Birliği ülkeleri içinde yükselen aşırı milliyetçi ve ayrılıkçı akımlardan duyduğu endişeyi dile getirdi: "Söylemleri Hitler'i anımsatıyor.".
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içinde yükselen aşırı milliyetçi ve ayrılıkçı akımlardan duyduğu endişeyi dile getirdi: "Söylemleri Hitler'i anımsatıyor"
Papa Francis, Avrupa genelinde yükselişte olan ve Birlik'e karşı ülkelerin ulusal egemenliğini savunan aşırı milliyetçi akımlardan duyduğu kaygıyı vurguladı. Euronews.com'da Görüntüle