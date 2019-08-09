Papa Francis, Avrupa'da yükselen ayrılıkçı akımları eleştirdi: Söylemleri Hitler'i anımsatıyor

Papa Francis, Avrupa'da yükselen ayrılıkçı akımları eleştirdi: Söylemleri Hitler'i anımsatıyor

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Avrupa Birliği ülkeleri içinde yükselen aşırı milliyetçi ve ayrılıkçı akımlardan duyduğu endişeyi dile getirdi: "Söylemleri Hitler'i anımsatıyor.".

09.08.2019 22:29
Papa Francis, Avrupa'da yükselen ayrılıkçı akımları eleştirdi: Söylemleri Hitler'i anımsatıyor

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içinde yükselen aşırı milliyetçi ve ayrılıkçı akımlardan duyduğu endişeyi dile getirdi: "Söylemleri Hitler'i anımsatıyor"

Papa Francis, Avrupa genelinde yükselişte olan ve Birlik'e karşı ülkelerin ulusal egemenliğini savunan aşırı milliyetçi akımlardan duyduğu kaygıyı vurguladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et