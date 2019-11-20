Papa'dan Tayland'a 35 yıl sonra ilk ziyaret: Gündemde insan kaçakçılığı ve cinsel sömürü var
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Papa'dan Tayland'a 35 yıl sonra ilk ziyaret: Gündemde insan kaçakçılığı ve cinsel sömürü var

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Asya ziyaretinin ilk durağı olan Tayland’da.

20.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:04
Papa'dan Tayland'a 35 yıl sonra ilk ziyaret: Gündemde insan kaçakçılığı ve cinsel sömürü var

Katolik dünyasının ruhani lideri , Asya ziyaretinin ilk durağı olan 'da. Papa, nüfusunun yüzde 90'ından fazlasının Budist olduğu Tayland'da Katolik kilisesinin resmi kuruluşunun 350. yıl dönümünü düzenleyeceği ayinle kutlayacak.


Ziyaret, Tayland'a 35 yıl aradan sonra yapılan ilk Papa ziyareti olması nedeniyle de ayrı bir önem taşıyor. Tayland, en son 1984'te Papa 2. John Paul'ü ağırlamıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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