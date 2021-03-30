Papa'dan iklim değişikliğine Sheakespeare'li gönderme
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Papa'dan iklim değişikliğine Sheakespeare'li gönderme

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Papa'dan iklim değişikliğine Sheakespeare'li gönderme

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, iklim değişikliğinin yıkıcı sonuçlarına dikkat çekmek için hazırlanan bir çalışmanın önsözünde İngiliz yazar William Shakespeare'in ünlü oyunu Hamlet'ten alıntı yaparak, "Görmek ya da görmemek, işte bütün mesele bu" dedi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, iklim değişikliğinin yıkıcı sonuçlarına dikkat çekmek için hazırlanan bir çalışmanın önsözünde İngiliz yazar William Shakespeare'in ünlü oyunu Hamlet'ten alıntı yaparak, "Görmek ya da görmemek, işte bütün mesele bu" dedi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Vatikan tarafından iklim değişikliğinin yıkıcı sonuçları hakkında hazırlanan 30 sayfalık bir çalışmanın önsözünde, dünyayı korumak için birlikte çalışma çağrısı yaptı. İklim değişikliğinin yol açabileceği kitlesel göçe kör kalınmaması gerektiğini belirten Papa Francis, İngiliz yazar William Shakespeare'in ünlü oyunu Hamlet'ten alıntı yaparak, "Görmek ya da görmemek, işte bütün mesele bu" dedi. Papa ayrıca, "İklim değişikliği veya Covid-19 salgını gibi krizlerle birey olarak değil, bir arada olarak ve diyalog ve işbirliği yoluyla mücadele edebiliriz. "İklim değişikliği, insanların ortak yuvamız dünya ile çelişen kötü seçimleri, yıkıcı faaliyetleri, bencillik ve ihmalinin sonucu" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Papa, küresel iklim değişikliği ile mücadele kapsamında imzalanan 2015 Paris Anlaşması'ndan çekilen eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimini eleştirmişti. Yeni Başkan Joe Biden'ın anlaşmaya dönüşü ise Vatikan'da memnuniyetle karşılanmıştı. - VATIKAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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