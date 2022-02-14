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Pansiyonda kalan öğrencilere çiğköfte partisi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Pansiyonda kalan öğrencilere çiğköfte partisi

Bitlis'te Tatvan Fen Lisesi pansiyonunda kalan öğrenciler, çiğköfte partisi düzenleyerek doyasıya eğlendi.

BİTLİS (İHA) - Bitlis'te Tatvan Fen Lisesi pansiyonunda kalan öğrenciler, çiğköfte partisi düzenleyerek doyasıya eğlendi.

Tatvan'da Fen Lisesi pansiyonunda yatılı kalan öğrenciler ikinci dönemin başlamasıyla birlikte evlerinden uzak pansiyonlarına döndü. Öğrencilerin ikinci dönemi daha eğlenceli ve güzel geçirmesi için ilk adımı atan Fen Lisesi öğretmen ve personelleri, öğrenciler ile bir araya gelerek doyasıya eğlendi.

Yurtta çiğ köfteyi hazırlayan öğretmen ve personellere, öğrenciler canlı müzik eşliğinde şarkı söyleyerek eşlik etti. Unutulmaz anların yaşandığı gecede öğrenciler eğlenceli dakikalar geçirdiklerini ifade etti. - BİTLİS

Pansiyonda kalan öğrencilere çiğköfte partisi

Pansiyonda kalan öğrencilere çiğköfte partisi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Bitlis, Yerel, Haberler

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