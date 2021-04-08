Panenka kimdir? Panenka penaltısı nedir?

Antonin Panenka kimdir? Panenka penaltısı nedir? soruları gündemin merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Panenka penaltısıyla adından yıllardır bahsettirmeye devam eden başarılı futbolcu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Antonin Panenka kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Attığı penaltıyla bilinen ve uzun yıllar başarılı futbol kariyeriyle adından bahsettiren Panenka hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

PANENKA KİMDİR?

Antonín Panenka 2 Aralık 1948 yılında Prag'da dünyaya geldi. Orta saha mevkiinde oynayan eski Çek futbolcu, 72 yaşındadır.

Uzun yıllar Bohemians Prag takımında bulunan Panenka, 1959 yılında katıldığı takımdan 1981 yılında ayrılarak Bundesliga (Avusturya) takımı Rapid Wien'e transfer oldu. Burada 2 lig ve 1 ÖFB-Cup şampiyonluğu yaşadı. Everton ile oynanan 1984-85 UEFA Kupa Galipleri Kupası final maçında sonradan oyuna girdi fakat takımın maçı 3-1 kaybetmesine engel olamadı. Daha sonra VSE St. Pölten takımına transfer oldu. Buradan sonra da Avusturya'daki alt liglerde futbol hayatına devam etti.

Uzun yıllar futbolcu olarak bünyesinde bulunduğu Bohemians 1905 kulübünün başkanlığını da yaptı.

PANENKA PENALTISI NEDİR?



1976 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale çıkan Çekoslovakya burada Batı Almanya ile karşılaştı. Uzatmalar sonunda 2-2'lik eşitlik bozulmadı ve penaltı atışlarına geçildi. İlk üçer penaltıları iki takım oyuncuları da gole çevirmeyi başardı. Jurkemik'in Çekoslovakya'nın dördüncü penaltısında golü bulmasının ardından Uli Hoeneß, Batı Almanya'nın dördüncü penaltısını üstten dışarı attı. Son penaltı için topun başına gelen Panenka, golü atması halinde ülkesine Avrupa şampiyonluğu getirecek kritik penaltıyı, sol tarafa yatan kaleci Sepp Maier'in ulaşamayacağı şekilde kalenin ortasına doğru hafifçe havalandırarak kullandı. Bu estetik vuruş daha sonra Panenka'nın adıyla "Panenka penaltısı" olarak anılmaya başladı.

Bugün bile hala o kritik penaltıyı kullanırken nasıl kaleci kenara uçmasa aptalca görünecek böyle bir şut atacak kadar soğukkanlı olduğu tartışmalıdır. Brezilyalı futbolcu Pelé bu vuruş hakkında "Böyle bir penaltı kullanmak için birinin ya bir dâhi ya da çılgın olması gerekir." yorumu yapmıştır.