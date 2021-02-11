Pandemiyle birlikte daha da durağanlaşan masabaşı çalışanlarına fizyoterapistten tavsiyeler

Fizyoterapist Nağme Tara, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Bilinenin aksine ağrının iyi bir şey olduğunu söyleyen Tara, pandemiyle birlikte masa başında daha da uzun saatler geçirenlere tavsiyelerde bulundu.