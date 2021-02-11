Pandemiyle birlikte daha da durağanlaşan masabaşı çalışanlarına fizyoterapistten tavsiyeler
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Pandemiyle birlikte daha da durağanlaşan masabaşı çalışanlarına fizyoterapistten tavsiyeler

11.02.2021 15:59 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:24

Fizyoterapist Nağme Tara, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Bilinenin aksine ağrının iyi bir şey olduğunu söyleyen Tara, pandemiyle birlikte masa başında daha da uzun saatler geçirenlere tavsiyelerde bulundu.

Stüdyomuza konuk olup Dilara İncebacak'ın sorularını yanıtlayan Fizyoterapist Nağme Tara, ağrıyla ilgili yanlış bilinenleri anlattı. Özellikle pandemiyle birlikte durağanlığın daha fazla arttığından bahseden Tara, masabaşı çalışanlarının yapması gerekenleri bir bir sıraladı.

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Pandemiyle birlikte daha da durağanlaşan masabaşı çalışanlarına fizyoterapistten tavsiyeler
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